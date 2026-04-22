元フジテレビアナウンサーで弁護士の菊間千乃（54）が21日、緊急手術を受けたことを報告し、心配の声が寄せられている。【映像】緊急手術を報告した菊間千乃（複数カット）2007年にフジテレビを退社した菊間。Instagramでは、アナウンサー時代にいちばんお世話になったという79歳で亡くなったファッション評論家・ピーコや、定期的に会っている同期の伊藤利尋アナウンサーとの2ショット、さらに1998年に生放送のリポート中、ビ