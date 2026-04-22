タレントの時東ぁみさんが自身のブログを更新。愛犬の体調について、綴りました。 【写真を見る】【 時東ぁみ 】愛犬が「“一度”心肺停止になりました」「抱きしめて泣くしかできず失う怖さを実感しました」時東ぁみさんは「命の大切さ」と題し、ブログを更新。続けて「先週の話なのですが…とても辛いことがありました。」と、記しました。そして「それは愛犬くんが“一度”心肺停止になりました。」と、明かしまし