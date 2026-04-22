【ワシントン＝阿部真司】米インド太平洋軍のサミュエル・パパロ司令官は２１日、米議会の公聴会に出席し、中国の海軍力増強に対して米側の艦艇が不足しているとの認識を示し、態勢強化を訴えた。パパロ氏はインド太平洋軍の陣容を巡り、米海軍の駆逐艦や攻撃型潜水艦の数が不足していると指摘し、「我々は誤った方向へと進んでいる」と語った。長距離航行が可能な無人艇の配備を強化する必要があるとも説明した。公聴会に提