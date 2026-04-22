「巨人５−１中日」（２２日、上毛新聞敷島球場）中日は攻守に精彩を欠き、悪夢の６連敗。借金は早くも１３となった。二回に崩れた。１点を先制されてなお１死一、二塁。先発の桜井はキャベッジを遊ゴロに仕留めて６−４−３の併殺かと思われたが、二塁手・田中の一塁送球がそれて２死一、三塁とピンチ継続となった。ここで石塚に右翼フェンス直撃の２点三塁打。さらにダルベックの打ち上げた内野フライが強風の影響もあり