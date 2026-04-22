星空を見上げて▶▶この作品を最初から読む出産日が同じだった幼なじみが結婚するまで、あと何年？とある幼なじみたちの結婚までの恋愛模様をカウントダウン形式で描く！お隣のおうち同士で同じ日に生まれたのは、「和輝」と「芽衣」と名付けられたふたり。共通点が多いことから親たちの仲が良く、赤ちゃんの頃から彼らはいつも一緒に過ごしていました。将来結婚することになる2人の日常は、ほほえましくもありふれたも