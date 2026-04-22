フィギュアスケート選手で2026年ミラノ・コルティナオリンピック団体戦銀メダルの吉田唄菜（22）が4月13日、Instagramを更新。「STARS ON ICE JAPAN TOUR 2026」のオフショットを投稿した。 【画像】「可愛さのレベルが違う」原田葵、五輪取材での“透明感”が半端ない！現地でのプチハプニングも明かす 「Captured a dream on my diji cam」と投稿されたのは、木原龍一（33）や三浦璃来（24）、鍵山優真（22）、