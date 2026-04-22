頼れるのは…▶▶この作品を最初から読む平凡な一主婦に怒涛のごとく襲い掛かる幸・不幸！クセが強い義兄カップル、家の半壊、借金、浮気…地獄に見舞われる日々。「マイホーム資金を貯めるため」と、夫・サトルの強い要望で始まった義実家での居候生活。義両親が経営する居酒屋を手伝うことが条件だっため、妻・ユキエは日々我慢して働いて暮らしていました。義両親との同居や、コンプラ意識の欠片もない常連さんの相手