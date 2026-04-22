日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）が4月17日、Instagramを更新。女子プロゴルファーの吉田優利（26）の誕生日を祝福した。 【画像】桑木志帆の船上ショットにファン悩殺大人の雰囲気漂う写真に「本当にセクシー」「モデルさんですか？」 「Happy Birthdayお誕生日おめでとう」と投稿されたのは、4月17日の吉田の誕生を祝う画像。吉田は2000年4月17日生まれで、今年で26歳となった。 【画像】吉