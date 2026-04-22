22日（水）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のPFUブルーキャッツ石川かほくは、セッターの藤倉由貴（26）が退団することをクラブ公式サイトで発表した。 徳島県出身の藤倉は四国大学を卒業後、2022年に実業団チームのビオーレ名古屋へ加入。1シーズンで退団した後、トライアウトを経て2023年にPFUブルーキャッツ（現・PFUブルーキャッツ石川かほく）へ入団した。