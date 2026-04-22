◇竜王戦6組昇級者決定戦（2026年4月22日関西将棋会館）将棋の藤原直哉七段（60）が22日、大阪府高槻市の関西将棋会館で指された竜王戦6組昇級者決定戦で南芳一九段（62）に100手で敗れ、フリークラス規定により同日付で引退した。昨年5月の誕生日で60歳を迎えていた藤原はこの日、敗れたことで全ての出場棋戦が終了。1989年4月、元号が平成に変わって初めて四段に昇段した「平成初の棋士」が37年間の現役生活を終えた。