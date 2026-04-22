3回DeNA無死、佐野が右越えに本塁打を放つ＝横浜DeNAが点の取り合いを制し、5連勝で勝率5割とした。七回に6―6と追い付かれたが、八回に勝又が勝ち越し打を放った。佐野が2点打と一発で3打点とけん引。阪神はドリスが粘れず、大山の2本塁打5打点も実らなかった。