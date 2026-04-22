広島戦に先発したヤクルト・山野＝マツダヤクルトの山野が開幕4連勝。6回で5安打、四死球を与えても緩急を生かして無得点に抑えた。一回にサンタナの二塁打を起点に攻めて暴投で先制し、四回は山野が犠飛で加点。広島は今季初登板先発の大瀬良が5回2失点で黒星。