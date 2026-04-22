4月21日、3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（以下、ミセス）が東京ディズニーリゾートとのコラボ実施を発表した。新グッズは7月1日より販売を開始。昨年に続く企画に注目が集まっている。一方、前回に起きた騒動が再び取りざたされ、賛否が分かれている。今回のコラボは、7月2日から9月14日まで開催されるスペシャルイベント「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」の一環として実施される。東京ディズニーランドのアトラ