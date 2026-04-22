中日が２２日の巨人戦（前橋）に１―５で敗れて今季初の６連敗。２１試合を消化して４勝１７敗の借金１３で、勝率はついに１割台（１割９分）となってしまった。先発のドラフト２位ルーキー・桜井頼之介投手（２３＝東北福祉大）が味方守備陣に足を引っ張られた。２回一死一、三塁から佐々木に右前適時打を許して先制点を献上。さらに一死一、二塁からキャベッジの打球は６―４―３の併殺でチェンジかと思われたが二塁・田中の