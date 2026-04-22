ミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子ハーフパイプ４位入賞の平野流佳（ＩＮＰＥＸ）が２２日、都内でヨネックス主催の祝勝会に出席。報道陣の取材に応じた平野は、２０３０年フランス・アルプス五輪に向けて「前の北京（大会）からミラノにかけては、もうこれをやると決めて、それしか練習していなかった。今回は引き出しを増やしていきたい。いろんなところに手を出して練習し、それを４年かけて組み合わせて考えていきたい