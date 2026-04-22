俳優の唐沢寿明と芦田愛菜が22日、都内で開催された映画『ミステリー・アリーナ』完成披露試写会に、三浦透子、浅野ゆう子、トリンドル玲奈、奥野壮、野間口徹、玉山鉄二、堤幸彦監督、原作者の深水黎一郎とともに出席。芦田が初共演となる唐沢との芝居を振り返った。【写真】芦田愛菜、初共演・唐沢寿明と笑顔映画『ミステリー・アリーナ』完成披露試写会の様子原作は、ミステリー作家・深水黎一郎の同名小説。国民的娯楽番