【ＪＥＲＡセ・リーグ】◆ＤｅＮＡ・島田舜也―阪神・高橋遥人（１７時４５分・横浜）◆広島・岡本駿―ヤクルト・高梨裕稔（１８時・マツダスタジアム）【パ・リーグ】◆日本ハム・福島蓮―楽天・滝中瞭太（１８時・エスコンフィールド）◆西武・菅井信也―ソフトバンク・大津亮介（１８時・ベルーナドーム）◆ロッテ・西野勇士―オリックス・寺西成騎（１８時・ＺＯＺＯマリン）