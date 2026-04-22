◆第３３回青葉賞・Ｇ２（４月２５日、東京競馬場・芝２４００メートル、２着まで日本ダービーの優先出走権）追い切り＝４月２２日、美浦トレセンラストスマイル（牡３歳、美浦・本間忍厩舎、父ポエティックフレア）は、デビュー戦から騎乗している杉原誠人騎手が手綱を執り３頭併せを行った。最後方から進めると、直線入り口では抜け出す形に。その後もしっかりと脚を伸ばし、早々と脱落した１頭を尻目にニシノインヴィクタ（５