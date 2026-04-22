日本学生陸上競技連合は２２日、日本学生個人選手権（２４〜２６日、神奈川・平塚市レモンガススタジアム平塚）の男子５０００メートル（２６日）を実施しないことを発表した。出場登録をしていた青学大の佐々木大輝（３年）と神邑亮佑（２年）がともに欠場するため。同選手権の参加標準記録（１３分４７秒００）のレベルが高く、また、同日には好記録を狙いやすい日体大長距離競技会兼ニッタイダイ・チャレンジ・ゲームズが開催