フィギュアスケート男子で２０１０年バンクーバー五輪男子代表の織田信成さんが結婚記念日を迎えたことを報告し、妻と長女との顔出し親子ショットを披露し反響を呼んでいる。２２日のインスタグラムで【１６回目の結婚記念日】と題し、「なんと自分とした事が結婚記念日を失念昨晩２時まで用事をしていて今日は６時起きなのに寝坊して起きてお弁当作ってとてんやわんやで過ごしてたらラジオ生放送中に『今日は良い夫婦の日