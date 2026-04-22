◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ西▽第１７節Ｇ大阪１―２福岡（２２日・パナソニックスタジアム吹田）Ｇ大阪がホームで福岡に逆転負けを喫した。４日のリーグ京都戦から５月１０日の同・広島戦まで３７日間で１１試合をこなす過密日程のまっただ中にいる。１５日には敵地タイでバンコクユナイテッドを破り、アジアチャンピオンズリーグ２（ＡＣＬ２）で決勝進出。１９日にはリーグ岡山戦（パナスタ）で苦戦も、ＰＫ戦の末に振