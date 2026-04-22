グラビアアイドル・長澤茉里奈が19日、自身のインスタグラムにタイでの衝撃の2ショットを投稿し、反響を呼んでいる。 【写真】距離近すぎない？ 「おっきなネコちゃん」の隣で寝そべりショット 水かけ祭りとしても知られるタイの「ソンクラーン」。14～16日にはグラビア撮影イベントも開催され、長澤はタレントでグラビアアイドルの清水あいりらと参加し、ずぶ濡れではしゃぐ動画などを投稿していた。 長澤は