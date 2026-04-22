タレントの冴木柚葉(26)が20日に発売された「週刊スピリッツ」の表紙＆巻頭に登場した。 【写真】見せたい？隠したい？シャツ引っ張ってあざと目線 同誌初登場で初表紙。自身のインスタグラムに画像を掲載し「スピリッツ、初登場ですめちゃくちゃ可愛く仕上がってます♡」と自画自賛した。 さらに「デジタル写真集『Lo-fi Girl』も発売中です!!ぜひGETしてください」としっかりアピールした。デジタル写真集