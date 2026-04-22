22日午後9時18分ごろ、青森県、岩手県、宮城県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.8と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、青森県の青森市、平内町、八戸市、三沢市、野辺地町、七戸町、六戸町、東北町、おいらせ町、五戸町、青森南部町、階上