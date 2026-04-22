「ＤｅＮＡ７−６阪神」（２２日、横浜スタジアム）阪神はＤｅＮＡに２連敗を喫した。序盤から大きく試合が動いた。いきなり４点のビハインドを背負った二回。１死から大山が今季２号ソロを放ち１点を返す。さらに三回には無死満塁の絶好機を作ると、森下、佐藤輝が凡退した中、大山が初球直球を捉え逆転満塁弾。２２年６月１７日・ＤｅＮＡ戦（甲子園）以来、４年ぶりとなる２打席連発で試合をひっくり返した。だが、プロ