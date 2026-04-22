自民党の旧二階派に所属していた国会議員らは22日、国会内で「次世代国土強靱化勉強会」の初会合を開き、衆参の当選1期から2期までの若手の国会議員38人が出席した。勉強会のトップに就任した中野英幸議員は冒頭の挨拶で、政界を引退した二階元幹事長の指導を受け「国土強靭化」の勉強をしてきたことに触れたうえで、「国土強靭化について皆様と一緒に学んでいく機会をつくっていければと考えている」と呼びかけた。会合は国会中、