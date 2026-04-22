世界でもっとも開発の進んだ無人戦闘機近年開発が進む無人戦闘機は、戦闘機の戦い方そのものを変える存在といえます。その無人戦闘機が“どの役割を担うのか”を実証した試験が行われました。【写真】 えっ…これが「超優秀AI搭載の無人機」全貌ですボーイング・オーストラリア（以下、ボーイング）が開発しているMQ-28「ゴーストバット」は、昨年の試験において空対空ミサイルで標的を撃墜しましたが、その際に機体に与えられ