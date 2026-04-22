NTTドコモの携帯電話サービスで、22日17時ごろから通話やデータ通信が利用しづらい障害が発生している。同日に発生した山林火災が原因。 影響を受けているのは、岩手県大槌町の吉里吉里地区および小鎚地区。ドコモ回線を利用するMVNOサービスも影響を受けている。4G・5Gの音声通話とデータ通信が利用しづらくなっており、緊急通報も利用できない、あるいは利用しづらい。 原因は山林火災に