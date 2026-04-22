アイドルグループHKT48のメンバーが、佐世保市勝海町のファミリーマートで「1日店長」を務めました。 イベントは、ファミリーマートとHKT48が連携した “九州応援プロジェクト” の一環で「地域への寄り添い」をテーマにしています。 制服姿で登場したのは、県内出身の江口 心々華さん、福井 可憐さん、龍頭 綺音さん。 店内には、食品ロス削減に向けた「フードドライブの