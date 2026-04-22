「タレントパワーランキング」を運営するアーキテクトは、20〜34歳女性（F1層）を対象に「20〜34歳女性に人気の30代男優ランキング」に関するアンケートを実施しました（※タレントの年齢は2025年12月15日時点）。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：松村北斗（SixTONES）2位は、アイドルグループ・SixTONESのメンバーとして活躍する、松村北斗さんでした。2025年10月に