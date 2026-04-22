モーニング娘。'24の牧野真莉愛さんは4月22日、自身のInstagramを更新。元プロ野球選手の中田翔さんの誕生日を祝福し、幼少期からの思い出ショットを公開しました。【写真】幼少期の牧野真莉愛＆中田翔「真莉愛ちゃんの可愛さの歴史」牧野さんは「中田翔くんへお誕生日おめでとうLOVEりんな年になりますように」と祝福し、写真を複数枚掲載。1枚目は6枚の写真をまとめた画像で、中田さんと、幼少期から現在の牧野さんのツーシ