左から：キリンビール横浜工場 工場長の藤原義寿氏、キリンビール 代表取締役社長の堀口英樹氏、神奈川県副知事の中谷知樹氏、横浜市副市長の松浦準氏、横浜商工会議所 会頭の上野孝氏キリンビール横浜工場は、神奈川県横浜市鶴見区生麦の地に移転して、今年で操業100周年を迎えることを記念し、4月17日に操業100周年記念式典を開催した。記念式典では、横浜工場の概要や100周年に関連した取り組みについて紹介した他、4月18日にリ