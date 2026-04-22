◇セ・リーグ広島0―2ヤクルト（2026年4月22日マツダ）広島はヤクルト投手陣の前に打線が沈黙。今季初先発の大瀬良を援護できず、今季2度目の完封負けを喫した。3月、練習中の右ふくらはぎ痛で、開幕は2軍スタートの大瀬良 はこの日が自身の“開幕戦”。投手陣最年長のベテランは節目の通算300試合登板での勝利を目指して粘投したが初回と4回にそれぞれ1失点。85球を投げた5回2失点で降板し、見方の反撃を待ったが最後ま