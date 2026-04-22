高校授業料の無償化で支給される就学支援金について、文部科学省がオンライン申請のシステムを停止したことがわかった。今月１３日から受け付けを始めたものの、別の保護者の個人情報が見られる事例が一部であり、１７日に受け付けを停止した。文科省はシステムを改修し、２７日の再開を目指している。文科省高校修学支援室によると、保護者らが申請する際、同じ高校の別の保護者の氏名や生年月日などの情報が閲覧できる状態に