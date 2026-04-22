「巨人５−１中日」（２２日、上毛新聞敷島球場）巨人が新戦力の躍動もあって勝利を収めて連勝をマークした。二回１死一、三塁の場面で佐々木が右前打を放って１点を先制した。なおも２死一、三塁の場面で「３番・遊撃」としてプロ初スタメン出場した石塚が、桜井の高めのカーブを強振し、右方向に力強い打球を放つ。フェンス直撃の２点適時三塁打となり、プロ初打点をマークした。４−１の七回には４番・ダルベックが左翼