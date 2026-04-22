中日は21試合を終えてわずか4勝の苦境■巨人 5ー1 中日（22日・前橋）中日は22日、前橋で行われた巨人戦に1-5で敗れ、6連敗を喫した。今季は開幕から21試合を消化して4勝17敗。勝率は.190となり、まだ4月にもかかわらず1割台にまで落ち込む深刻な状況となった。巨人打線の勢いに飲まれた。プロ初勝利をかけて先発したドラフト2位ルーキーの櫻井頼之介投手だったが、3回77球を投げ、4失点（自責3）で降板。2回に先制を許すと、