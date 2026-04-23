image: generated at Flow わ〜！給湯器の交換、ちょっとお待ちを！国から補助金が最大17万円出るかもしれません。経済産業省が実施する「給湯省エネ2026事業」の交付申請受付が、2026年4月15日より始まっています。電気ヒートポンプ式給湯器（エコキュート）や家庭用燃料電池（エネファーム）といった高効率給湯器への交換工事が、最大12〜17万円の補助対象になるという、なかなか見逃せな