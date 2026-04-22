◆パ・リーグロッテ１―４オリックス（２２日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）オリックス・大城滉二内野手は２３日以降の状態を見て、出場選手登録を抹消するかどうかを判断する見通しとなった。初回に右中間へ二塁打を放ち、走塁時に左足首付近を負傷。そのまま交代となっていた。試合後、岸田護監督は「あした、様子を見てという感じですね」と説明。大城本人はやや足を引きずりながら、自力で帰りのバスに乗り込んだ。野手では