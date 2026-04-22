◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島０―２ヤクルト（２２日・マツダ）ヤクルト・山野太一投手が開幕４連勝でハーラーダービートップに立った。中１０日と間隔を空けてのマウンドとなったが、テンポのいい投球で要所を締めてピンチをしのいだ。打ってはこの日も打順が８番となり、１点リードの４回にはプロ初の犠飛を中堅へ放った。６回を投げて被安打５、無失点で救援陣に後を託した。球団で開幕からの４戦４勝は１５年の山中浩史（