◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島０―２ヤクルト（２２日・マツダスタジアム）広島が今季２度目の完封負けを喫した。前夜は接戦をものにし連敗を３で止めたが、ワーストの借金５に逆戻り。相手左腕・山野に対して、両打ちのドラフト１位・平川（仙台大）を含めた右打者を７人起用したが、１点が遠かった。２回は２死から佐々木が二塁打を放ったのを起点に満塁機をつくったが、平川が投ゴロ。７回には２番手・星から１死一、二塁とし