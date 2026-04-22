◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ７―６阪神（２２日・横浜スタジアム）ＤｅＮＡは阪神との２夜連続の乱打戦を制し、５連勝を挙げた。初回先頭の三森が左翼線二塁打で出塁すると、続く牧の右中間二塁打で無死二、三塁の好機を作った。１死後、佐野が茨木の初球、１４７キロを中前にはじき返す先制の２点適時打を放ち、右手を突き上げて喜んだ。その後も打線が続き、１死満塁から戸柱が２点適時打を放った。初回に打者９人で４得