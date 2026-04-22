◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ７―６阪神（２２日・横浜）阪神が連夜の乱打戦に敗れ、痛い連敗を喫した。同点の８回にドリスが勝ち越し打を献上。藤川監督の通算１００勝はまたも持ち越しとなった。プロ２試合目の先発となった茨木は５回途中９安打５失点でノックアウト。初回に４点を失うなど仕事を果たせず「試合の入りに単調になって失点してしまいました。大山さんのホームランで逆転してくれた後の長打も反省点です。昨