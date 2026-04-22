◆第３３回青葉賞・Ｇ２（４月２５日、東京競馬場・芝２４００メートル、２着まで日本ダービーの優先出走権）追い切り＝４月２２日、美浦トレセンゴーイントゥスカイ（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父コントレイル）は、荻野極騎手（レースは武豊騎手）を背に美浦・Ｗコースで３頭併せを実施。最後方から進めると、楽な手応えで最内から併入を果たした。タイムは６ハロン８６秒１―１２秒３と遅めだが、荻野極騎手は「前は並びか