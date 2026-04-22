◆第６１回フローラＳ・Ｇ２（４月２６日、東京・芝２０００メートル、２着までにオークスの優先出走権）追い切り＝２２日、栗東トレセン兄に２頭の重賞ホースがいるエンネ（牝３歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父キズナ）は坂路で単走。実質的な最終追い切りは週末に済ませており、この日は調整程度だったが、素軽い脚さばきでキビキビと駆け上がった。吉岡調教師は「動きは良かったと思います」と手応え。初戦が５２４キロの大型馬だ