４人組バンド「ＳＥＫＡＩＮＯＯＷＡＲＩ」が２２日、メンバー自身の手によるマネジメント新会社を設立することを公式サイトで発表した。社名は「株式会社Ｓ．Ｕ．Ｎ．Ｓ」で、５月１日から始動する。サイトでは「この度、ＳＥＫＡＩＮＯＯＷＡＲＩのメンバーは、２０２６年４月３０日をもって株式会社アミューズの連結子会社である株式会社ＴＯＫＹＯＦＡＮＴＡＳＹとの契約期間が円満に満了となることをご報告いた