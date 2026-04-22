元欅坂４６で女優の長濱ねるが、地元・長崎に帰省したショットを公開した。長崎・新上五島町出身の長濱は２２日、自身のインスタグラムを更新。「１泊だけ五島に帰ったよ」と記し、キャップをかぶって寝転ぶショットを投稿。「朝散歩して体育館で運動してイカ釣りして毎食魚を食べて霧に包まれた山道で深呼吸して川に浸かって猫と遊んで防波堤で昼寝した」とつづり、釣ったイカを持つショットや、川の水に手を