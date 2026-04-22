◇プロ野球セ・リーグヤクルト2−0広島(22日、マツダスタジアム)ヤクルトは完封リレーで首位を守りました。初回、2番のサンタナ選手がレフトフェンス直撃の二塁打でチャンスメーク。さらに3番の鈴木叶選手が安打で好機を広げると、バッテリーエラーで1点を先制します。先発の山野太一投手は、2回に2本の安打と四球で2死満塁とされますが、1番の平川蓮選手を内野ゴロに打ち取り、窮地を脱します。3回まで毎回ランナーを出しますが