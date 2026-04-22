「ＤｅＮＡ−阪神」（２２日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡの遊撃・京田がスーパープレーでピンチを救った。６−６の八回２死満塁のピンチで、阪神の代打・前川の打球は遊撃の頭上を越えそうな当たり。背走した京田は抜群のタイミングでジャンプして逆シングルでかろうじて捕球し、ボールを離さなかった。その瞬間、マウンドのレイノルズは両手を上げ、捕手の戸柱とハグして喜んだ。京田が引き揚げてくるのを待ち、長い両腕を大