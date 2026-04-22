暑さや冷房による乾燥が気になる夏の肌に、ひんやり心地よいスキンケアが恋しくなる季節。そんな今、RMKから“うるひや”感覚が魅力の夏季限定アイテムが登場します♡水分と油分のバランスを整えるオイルと、ぷるんとした肌へ導くジェルの2アイテムで、軽やかにうるおいをキープ。暑い季節でも快適に使える、新しいスキンケア習慣をチェックしてみてください♪ ひんやり仕込みで差がつく夏肌ケア 夏のスキンケア