「ロッテ１−４オリックス」（２２日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテが今季初の３連勝を逃した。ドラフト２位の毛利（明大）が先発。五回途中で４失点でＫＯされた。四回まで２安打１失点の好投。だが、同点の五回は先頭の西野に四球を与えると、次打者若月の投犠打を一塁に悪送球。一、三塁のピンチを招き、紅林に左中間への勝ち越し３ランを浴びた。「フォアボールからの失点。前回と同じことを繰り返してしまって